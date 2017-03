Zé Victor Castiel: "Evolução colorada em teste"

Paixão Colorada 08/03/2017 | 08h00 Atualizada em

O jogo contra o Sampaio Corrêa hoje à noite, no Maranhão, será extremamente importante para sabermos se o Internacional realmente está evoluindo em relação a si mesmo.

Antônio Carlos Zago já comanda os treinamentos em São Luís e certamente está estudando o adversário para definir a melhor formação da equipe. De qualquer maneira, a suspensão por terceiro cartão amarelo no Gauchão faz com que D'Alessandro seja aproveitado hoje. A partir daí o técnico deve optar por uma escalação parecida com a do Gre-Nal. Nico López provavelmente será mantido no ataque e tem todas as condições de repetir a grande atuação do último sábado.

Seria muito importante que o Internacional desenvolvesse um bom futebol logo mais e fizesse um bom resultado para trazer ao Beira Rio, daqui a uma semana, a possibilidade de classificação diante da torcida e sem muitos sobressaltos.

Antes disso, no entanto, teremos a dura tarefa de enfrentar o Juventude no Alfredo Jaconi. Nesta partida de domingo não contaremos com D'Ale.

Boa notícia

De qualquer maneira, temos uma boa notícia: Zago já consegue contar com um time base para tentar a evolução nesta corrida para a volta à Primeira Divisão do Brasileirão.

Ter uma formação padrão e boas alternativas dentro do elenco para mudanças durante a partida são fundamentais, conforme ficou comprovado no Gre-Nal.

