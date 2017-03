Zé Victor Castiel: "Foco, atenção e sangue no olho"

Paixão Colorada 04/03/2017 | 08h01 Atualizada em

Neste sábado, o Colorado enfrenta o primeiro de muitos importantes desafios do ano de 2017.

Jogar contra o Grêmio na Arena é sempre uma tarefa dificílima, principalmente se analisarmos o atual momento pelo qual passam as duas equipes. O adversário parte de um time praticamente pronto, com a base do ano passado e com o mesmo treinador. Equipe forte e cheia de confiança, considerando a conquista recente.

O Internacional vem de uma reformulação radical e brusca, já com progressos. Acontece que, em se tratando do grande clássico dos gaúchos, isso pode significar alguma coisa somente na teoria.

Na prática, a história secular dos Gre-Nais nos ensina que não há prognóstico lógico possível para esse grande embate. O Gre-Nal sempre foi um "campeonato à parte", independentemente do momento técnico dos times. É "guerra de titãs" e "briga de cachorro grande".

Grande atuação

Espero do meu time foco, atenção, sangue no olho e muita vontade de vencer na casa do adversário.

Enfrentar o Grêmio sem nenhum receio na busca do tão almejado heptacampeonato gaúcho é fundamental para que time e torcida conquistem definitivamente a confiança necessária como combustível para reerguer este gigante que sempre foi o Sport Club Internacional. Torço e confio numa grande atuação.

Bom fim de semana a todos!

