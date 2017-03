Zé Victor Castiel: "Inter não pode ser surpreendido por uma ausência"

Paixão Colorada 03/03/2017 | 07h49 Atualizada em

Continua o mistério a respeito da participação ou não de D'Alessandro no clássico de amanhã. Antônio Carlos Zago se reúne frequentemente com o seu elenco na concentração do hotel Vila Ventura. Certamente, as estratégias estão sendo determinadas para que, não jogando o argentino, o Internacional não sofra nenhuma surpresa.

Sabemos que nesta fase de reconstrução colorada, a equipe ainda não chegou ao ponto ideal. Um clássico nesta altura pode ser uma faca de dois gumes.

O mais importante, no entanto, independentemente do resultado, é que o Colorado faça uma boa partida. Que evolua em relação ao que já vem apresentando e que demonstre, em campo, garra e muita vontade de vencer.

Esses atributos é que colaborarão com a continuidade da aquisição da confiança, tão necessária atualmente, ao nosso Colorado. O resultado, neste momento, talvez seja mais importante ao adversário do que para o Inter.

Confio no trabalho que vem sendo feito por Antônio Carlos, seu elenco e pela diretoria, que me parece bastante competente e focada em levar o clube ao patamar que merece.

Maurício Tonetto

Depois de entrar no assunto futebol, preciso reparar uma tremenda descortesia cometida por mim na coluna de ontem. Inadvertidamente, esqueci de agradecer a Maurício Tonetto, que foi o jornalista que me substituiu aqui nesta coluna durante o tempo em que estive viajando. Ele não só foi competente, como cumpriu com muito mais brilhantismo a função de escrever sobre as coisas do Internacional. Muito obrigado, Maurício.

Leia outras colunas da Paixão Colorada



*Diário Gaúcho