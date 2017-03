Zé Victor Castiel: "Sou contra a um time reserva nesta quarta-feira" 

Paixão Colorada 14/03/2017 | 08h01 Atualizada em

O episódio da derrota do Inter para o Juventude já ficou para trás e agora a preocupação recai toda sobre a Copa do Brasil. Amanhã, o time entra em campo para confirmar sua classificação contra o Sampaio Corrêa.



É muito importante que, para esta partida, Antônio Carlos mantenha minimamente a formação que vem jogando, para não sofrer descontinuidade e prejuízos para o jogo do fim de semana, contra o São Paulo de Rio Grande, partida decisiva para a continuidade do Campeonato Gaúcho.

Não me agrada, nem um pouco, a ideia de entrar em campo com um time completamente reserva em relação ao que vem jogando. Acho essa uma oportunidade ímpar de, num jogo com pouca tensão, como parece que será este de amanhã, poder dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito, aprimorando assim a forma do time jogar.

Concordo que o jogo do próximo fim de semana contra o São Paulo é de suma importância, mas acho que o Inter se desenvolverá melhor a cada dia se o técnico mantiver o que já conquistou. A grande meta do Inter é melhorar em relação a ele mesmo. Tenho notado uma boa evolução, embora tenha ficado escancarada a dependência crônica que temos de um jogador criativo na armação.

O problema de 2016

É verdade que contamos com o D'Alessandro no elenco, mas o Internacional precisa buscar alternativas o mais rápido possível. O técnico, diante das experiências feitas, já sabe que não conta no elenco com um atleta para jogar ao lado ou eventualmente substituir o argentino. Acreditem: este foi o grande problema do Inter em 2016 e não pode ser repetido no ano em que precisamos voltar à elite do futebol brasileiro.

Leia outras colunas da Paixão Colorada



*Diário Gaúcho