Zé Victor Castiel: "Vamos testar um armador buscado na nossa base"

O meu querido amigo e colega de Sala de Redação Adroaldo Guerra filho formulou, ontem, uma tese muito interessante a respeito de como empreender uma tentativa final de substituir D'Alessandro, sem sair às compras.



Sustenta, o Guerrinha, a convicção de que no jogo de hoje à noite, com o Sampaio Corrêa, pela Copa do Brasil — que, aparentemente, não trará maiores percalços para a classificação do Colorado —, o técnico Antônio Carlos Zago poderia trazer das categorias de base um jogador que tenha característica genuína de armação de jogadas.

Em suma, que o Inter, enquanto não consegue contratar um novo criativo para jogar ao lado ou substituindo D'Alessandro, busque na sua própria estrutura um jovem jogador que possa cumprir esta missão a contento.

Concordo com ele. Se existe um jogo para se fazer um teste tão importante, é o de hoje. Por outro lado, penso ser importante jogar com força máxima, até para entrosar os jogadores e fazer com que evoluam e assimilem cada vez melhor o esquema de jogo do treinador.

Sem correr riscos

A única exceção que se deveria abrir é para D'Alessandro. Por motivos óbvios: venho batendo nesta tecla e continuarei dizendo que o argentino é o único armador criativo que temos em nosso elenco, e não podemos arriscar perdê-lo para o jogo importante do final de semana, contra o São Paulo-RG no Beira-Rio, pelo Campeonato Gaúcho.

Estamos na metade de março, e este problema que nos aflige desde o ano passado — e que, talvez, tenha sido a grande causa do rebaixamento do Internacional — continua nos assombrando.

