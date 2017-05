Pedro Ernesto: "Mobilização alta"

Coluna do Pedro 12/05/2017 | 08h03 Atualizada em

Gostei da atitude tomada pelo presidente Romildo Bolzan Júnior. Primeiro, pela mobilização promovida junto ao grupo de trabalho. O fracasso de Gauchão ficou para trás. Há coisas muito mais importantes a serem conquistadas. Tem Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. São títulos maiores, consagradores, para os quais a direção fez esforços em busca de melhorar o grupo.

Na entrevista coletiva, Bolzan chamou a atenção dos torcedores do momento importante que começa no domingo. Ele, torcedor, também precisa estar mobilizado. O Grêmio tem profissionais competentes, estádio, torcida e história. Mobilizar é colocar tudo isso na frente e buscar grandes momentos, como foi no ano passado, na conquista da Copa do Brasil.

Desfalques

Não são poucos os problemas a serem resolvidos por Renato Portaluppi. Não terá Edilson, Maicon e Bolaños. Barrios tem problemas. São jogadores fundamentais pela experiência e pela categoria. Existem substitutos de qualidade. Léo Moura vai bem na lateral direita. Arthur deve ser a solução para o meio-campo. Vem pedindo passagem. Se der problema com Barrios, Luan sabe ser o chamado "falso nove".

Preocupação

Esta história dos e-mails falsos que envolve investigação do STJD é preocupante. Dirigentes colorados foram chamados no Rio e não compareceram. Um dos auditores do Tribunal veio para Porto Alegre e não conseguiu ouvir ninguém. Esse auditor se sentiu provocado. Esse assunto não está bom para o clube, que depende de decisões do STJD. Acho que o presidente Marcelo Medeiros deve apagar esse incêndio.