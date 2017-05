Zé Victor Castiel: "Em busca de tranquilidade"

Paixão Colorada 12/05/2017 | 08h03 Atualizada em

O Inter parte para Londrina levando na bagagem a esperança de milhões de torcedores de que este é, realmente, o início de uma jornada exitosa. Jogar bem e trazer um bom resultado pode significar a tranquilidade necessária para este início de competição.

Deve-se levar também em consideração o fato de que, ao campeonato da Série B, também se aplicam as estratégias implementadas no campeonato da Primeira Divisão. Sendo assim, todos os jogos, sem exceção, valem a mesma coisa. O que significa dizer que o Inter não pode se atrasar em relação aos demais, sob pena de ter de realizar uma corrida de recuperação, o que torna muito mais difícil a tarefa de se manter entre os primeiros. Estrear bem deve ser a principal meta do Colorado.

Ainda sobre o assunto das supostas adulterações no e-mail utilizado pelo clube como prova no caso Victor Ramos, o suspeitíssimo auditor do STJD Mauro Marcelo continua cometendo suas arbitrariedades. Ao afirmar que pretende aplicar multa aos advogados do Inter, não só desconsidera o direito, como "tira para dançar" todas as pessoas de bem.

Fato fabricado

Não bastasse o caso da inscrição irregular de Victor Ramos não ter sido nem julgado, pretendem ainda, a CBF e seus amiguinhos, fabricar fato para punir aqueles que ousaram ir atrás de seus direitos.

Tenho o sonho de que um dia isto irá acabar. Até lá, no entanto estaremos, no futebol, sob a égide de de uma matilha de malfeitores.