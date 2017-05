Zé Victor Castiel: "Imposição colorada"

Paixão Colorada 15/05/2017 | 08h15 Atualizada em

Bela estreia colorada, sábado, no Estádio do Café, em Londrina. O Inter propôs o jogo desde o início e se impôs totalmente sobre seu adversário. Assim deve ser em todos os jogos. Começou a partida dominando todas as ações e fazendo jogadas de ataque, utilizando os deslocamentos e a velocidade de Cirino e Nico López.

O meio-campo foi mais harmônico com a presença do chileno Felipe Gutiérrez. D'Alessandro fez outra bela partida, guarnecido muito bem por Fabinho e Rodrigo dourado. Sobre Fabinho, há que se dizer que substituiu muito bem o titular, Edenilson.

Alguns poderão falar que o adversário era muito fraco, o que não deixa de ser verdade. Apenas não podemos esquecer que, ao Internacional, cabe jogar de forma aguda contra todos os adversários, sejam fortes ou não. Neste aspecto, o Colorado fez a sua parte, com um bom jogo, não dando ao adversário qualquer possibilidade de reação.

Boa estreia de Cirino



Os destaques da partida ficaram por conta do estreante Cirino e de Felipe Gutiérrez. Estes jogadores entraram muito bem na equipe e, certamente, na medida em que forem pegando entrosamento, poderão ser muito úteis ao Internacional.



Agora é preparar-se para o jogo contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.



O Inter começou a disputa do Brasileiro da Série B exatamente como a torcida esperava: com humildade e imposição.