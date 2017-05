Zé Victor Castiel: "O Inter pode, sim, buscar o bi da Copa do Brasil"

Paixão Colorada 16/05/2017 | 07h11 Atualizada em

Respeito a opinião daqueles que pensam que a Copa do Brasil não tem importância e que deve ser relegada a um segundo plano, priorizando-se a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B.

Penso diferente, O Inter tem demonstrado a grande intenção de disputar a Segunda Divisão com um time competitivo e com o qual poderia, tranquilamente, enfrentar a Série A.

A Copa do Brasil é um torneio curto que pode ser disputado pelo Inter com a real intenção de conquista. Existe a possibilidade de se disputar os dois certames de forma concomitante e competitiva sem prejuízo de um ou de outro.

Se o Inter avança na Copa do Brasil e, eventualmente, obtém sucesso, isso não só garante o clube em uma grande disputa no próximo ano como também o qualifica a enfrentar o campeonato da Série B com mais moral.

Força total

Digo isso porque tenho certeza de que amanhã, contra o Palmeiras, o Inter deve dar a vida. Trazer de São Paulo um bom resultado significa que pode continuar na competição e ir, aos poucos, recuperando autoestima e confiança.

Se me fosse dado o direito de escolher apenas um entre Campeonato Brasileiro da Série B e Copa do Brasil, evidentemente escolheria o primeiro. Mas não é o caso. Ao Inter, cabe, agora, disputar os dois certames com força total.