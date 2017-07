Zé Victor Castiel: "Foi-se um pedaço de Porto Alegre. Foi-se um gênio"

Paixão Colorada 21/07/2017 | 07h00 Atualizada em

Paulo Sant'Ana foi sepultado ontem no cemitério João XXIII. O legado deixado por este grande jornalista é incomensurável. Sant'Ana faz parte da memória afetiva de várias gerações. Em 1971, quando começou suas atividades jornalísticas, com uma pequena participação no Sala de Redação, não se tinha ideia da importância que teria e do legado que deixaria.

Ainda adolescente, era seu ouvinte assíduo e, mesmo torcendo para o Internacional, me admirava muito do ineditismo de ter alguém que declarava seu clube do coração num programa de rádio, inaugurando, talvez, a melhor fase da rivalidade saudável entre os torcedores dos dois grandes do Rio Grande do Sul. Fui, entre milhões, um de seus espectadores nas memoráveis intervenções no Jornal do Almoço.

Se Pinguinho e Walter Broda foram os rivais futebolísticos no rádio, capitaneados pelo inesquecível Carlos Nobre, Paulo Sant'Ana e Sérgio Jokyman fizeram o mesmo ,brilhantemente, na televisão. Leitor contumaz de sua coluna em Zero Hora, sempre apreciei a forma corajosa e independente com que Sant'Ana se comunicava.

Grande ser humano

Embora esteja no patamar dos maiores gremistas da centenária história do grande Tricolor, seu passamento deixa enlutado homens e mulheres de todas as torcidas. Dizem que não era uma pessoa fácil, embora todos sejam unânimes em afirmar que foi um grande ser humano. Homem afeito às coisas da sua cidade, apreciador da boa poesia, da música, da boemia, do carnaval e do futebol, Sant'Ana foi um jornalista impecável e frasista de mão cheia.

Certa vez, perguntado se as brigas no Sala de Redação eram mera encenação, respondeu: "As brigas são verdadeiras. O que são falsas são as reconciliações". Foi-se um pedaço de Porto Alegre. Foi-se um gênio.