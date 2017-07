Zé Victor Castiel: "Não será uma partida fácil no Serra Dourada"

Paixão Colorada 22/07/2017 | 07h02 Atualizada em

O Internacional enfrenta, neste sábado, o Vila Nova dentro de um Serra Dourada vazio. Isso pode ser uma vantagem para o Colorado, desde que tenha bem claro que não será uma partida fácil.

O anúncio prévio de que o Colorado entrará para jogar com três atacantes deixou um pouco apreensiva a torcida.

Isso porque foi justamente o esquema 4-3-3 que acabou por derrubar Antônio Carlos Zago.

Eu mantenho minha opinião no sentido de que o Internacional seja pragmático. Acredito piamente que devemos aplicar em nossos adversários o mesmo veneno que estão nos ministrando.

Partindo do princípio de que o Internacional é tecnicamente melhor, pelo menos na teoria, se tomarmos cuidados defensivos, certamente teremos à nossa disposição o contra-ataque e, por consequência, a marcação de gols.

Vencer em Goiânia seria importantíssimo para as pretensões do Internacional de chegar, o mais rápido possível, ao topo da tabela do campeonato da Série B.

De fora

Tenho convicção de que Guto Ferreira precisará muito mais do que palestras do "coach". A carência do Internacional é maior nos quesitos de organização e estratégia tática do que de vontade de vencer.

Vejo os jogadores motivados. A insegurança que ser reflete na perda repetitiva de gols, será suprida, com certeza, na medida em que o time conseguir desenvolver um melhor futebol e isto não depende de palestras motivacionais. Isto, na verdade, virá com planejamento estratégico e mecânica de jogo.

Depende, portanto, do treinador.

Bom fim de semana a todos !