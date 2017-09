Zé Victor Castiel: "Cautela necessária para atingir o objetivo maior"

Paixão Colorada 22/09/2017 | 07h00 Atualizada em

Tudo indica que Guto Ferreira optará por Gutiérrez na vaga de D'Alessandro para o jogo do próximo sábado em Caruaru. Me parece que isso fragiliza o setor de armação do time. Gutiérrez não é armador.

Até compreendo que Camilo vem voltando de lesão e seria temerário colocá-lo desde o início, principalmente se levarmos em conta as notícias que chegam sobre o gramado em más condições.

Há os que sustentam a tese de que quem deveria jogar é Juan, que, nas poucas oportunidades que teve, não comprometeu. Guto Ferreira, no entanto, apostará em povoar o meio-campo, visando, principalmente não sofrer gols.

A discussão se estabelece, na medida em que alguns sustentam a tese de que faltaria ousadia ao técnico no momento em que adota medidas de cautela contra um time tecnicamente duvidoso e que vem frequentando a zona de rebaixamento do campeonato. Penso que este tipo de cautela não representa temor, e sim a cautela necessária para o objetivo maior, que é a volta à elite do futebol brasileiro.

É claro que não gosto de ver o Internacional retraído a ponto de ser pressionado, mas reconheço a necessidade de tomar todos os tipos de cuidados necessários para não sofrer grandes perdas nesta altura do campeonato. Não vejo Guto Ferreira como um técnico sem ambição e sim um sujeito que estabeleceu uma estratégia e está procurando cumprir à risca seu planejamento.

Jogo contra o América-MG

O jogo de amanhã, apesar de ser importante, não será tão estratégico como o que teremos contra o América-MG, na próxima quarta-feira. Este sim, por ser um confronto direto com o atual líder, poderá determinar a verdadeira arrancada final rumo à divisão principal.