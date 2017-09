Zé Victor Castiel: "Foco e vontade"

Paixão Colorada 27/09/2017 | 07h00 Atualizada em

Seria muito importante que o Inter pudesse fazer uma boa partida hoje a noite e deixar o América-MG para trás. Guto Ferreira manda a campo a formação que concebeu para levar adiante a estratégia que vem dando certo no campeonato. Realmente falta pouco para o Internacional conquistar o seu objetivo maior que é voltar para a Série A.

Para tanto, é necessário que os jogadores mantenham o foco e a vontade de vencer intactos. Admito que, na medida em que se aproxima a possibilidade da conquista dos pontos necessários, pode se abater sobre o grupo uma certa ansiedade. Isso, no entanto, deve ser muito bem administrado pelos gestores do futebol e, principalmente, pelo técnico Guto Ferreira.

O fato de o Colorado contar com sua formação completa já pode se considerar meio caminho andado. Mesmo assim, há de se ter muitos cuidados. É claro que o adversário de hoje à noite não possui as mesmas credenciais técnicas do Internacional, embora, num campeonato deste tipo, isto possa não representar muito.

Normalmente os adversários do Inter têm se mostrado franco-atiradores que não têm nada a perder. A cautela, que venho preconizando desde o início da competição, deve perdurar até o momento da conquista do objetivo. Isto deve ser um mantra repetido aos jogadores à exaustão.

Sangue nos olhos

Não se pode baixar a guarda neste momento. O Internacional deve mostrar para sua torcida que está com sangue nos olhos e que os percalços que enfrentamos no início da competição não tornarão a acontecer. É o que se espera.

Todos ao Beira-Rio!