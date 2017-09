Zé Victor Castiel: "Nada fácil"

Paixão Colorada 20/09/2017 | 07h00 Atualizada em

A ausência de D'Alessandro no próximo sábado, contra o Náutico, soma-se à transferência do jogo para um estádio pequeno em Caruaru. Estes dois fatores já seriam suficientes para derrubar a soberba daqueles que acreditam que todos os jogos do Internacional na Segunda Divisão são muito fáceis.

Segundo o relato do goleiro Danilo Fernandes, o gramado do estádio onde ocorrerá a partida é muito ruim e trará enormes dificuldades para um time mais técnico, como é o do Inter.

É óbvio que acredito na vitória do Colorado, mas não se diga que será jogo jogado. Nada é fácil neste tipo de campeonato. O adversário, por exemplo, luta desesperadamente para não cair para a Terceira Divisão e certamente fará uma Copa do Mundo contra o líder da competição.

Esta cautela que procuro manter durante todo este ano não só tem haver com a terrível jornada de 2016, mas também com a convicção que tenho de que o respeito ao adversário é fundamental.

Respeito e torcida

Não me venham dizer que será uma barbada jogar contra o Náutico, num gramado pesado e irregular de um pequeno estádio no interior de Pernambuco. Não será.

Agora, se me perguntarem se o Inter vencerá o jogo, minha resposta será categórica e irônica: tomara que sim.