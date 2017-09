Zé Victor Castiel: "Necessidade de reforços"

Paixão Colorada 21/09/2017 | 07h00 Atualizada em

Independente da dificuldade de contratar reforços a esta altura do ano, penso que esta deva ser uma pauta do departamento de futebol do Internacional. Por mais que o time venha respondendo bem dentro do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, existem nítidas carências no elenco colorado.

No momento em que Klaus sofreu uma grave lesão e precisou passar por uma cirurgia importante, aflorou a necessidade de termos mais peças de reposição para a zaga. Também é nítida a necessidade de o time contar com mais dois laterais. Se lembrarmos bem, Cláudio Winck foi incorporado apenas no momento em que William foi negociado e não havia outro jogador satisfatório para a posição.

O Internacional ainda necessita de mais um jogador criativo, que possa jogar como armador do time. Para o jogo de sábado, com D'Alessandro suspenso e Camilo voltando de lesão, seria maravilhoso que contássemos com mais um "camisa 10" de ofício dentro do elenco.

Hora das avaliações

Quando, e se, o Internacional garantir, definitivamente, sua volta à elite do futebol brasileiro, certamente o departamento de futebol fará as avaliações necessárias e irá ao mercado para qualificar o time para as disputas que virão em 2018.