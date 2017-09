Zé Victor Castiel: "O Inter é líder! E isso é o que importa no momento"

Paixão Colorada 28/09/2017 | 07h00 Atualizada em

Em partida disputadíssima, o Inter bateu o América-MG e deu mais um passo rumo à Série A. Oscilando bons e maus momentos o Colorado foi forte para buscar uma vitória que se tornou muito complicada.

Venceu o adversário e o árbitro. Que juizinho bem ruim! Errou muito, e em lances capitais, como quando deixou de expulsar o goleiro do América, que impediu um gol do Inter com um tomoinaguê, tão perfeito que poderia lhe dar uma medalha de judô.

O Inter é líder! E isso é o que importa.

Longe do pesadelo

Quanto mais avança 2017, mais ficam escancarados os erros que resultaram no rebaixamento do Internacional. Sob o comando do presidente Marcelo Medeiros, com atitudes simples e eficazes, o clube parece ter voltado à sua vocação humilde, popular e, por consequência, vitoriosa.

Nota-se isso em pequenos detalhes, que incluem direção, jogadores e, principalmente, torcedores.

Reconhecida pelo trabalho incansável de todos os setores do clube, a torcida tem ido em grande número aos jogos do Colorado, como que a mandar um recado claro de apoio ao que julga correto.

É verdade, que no início da disputa da Série B, houve demonstrações, muitas vezes violentas, de descontentamento com a performance do time. Interpreto aquela ânsia furiosa como uma sequela decorrente da administração anterior. Assim que o time se estabilizou, a raiva foi, aos poucos, dando lugar ao apoio e à esperança de que a volta à Primeira Divisão era plausível.