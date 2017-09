Zé Victor Castiel: "Vamos fazer justiça com Cuesta e com Guto Ferreira?"

Paixão Colorada 26/09/2017 | 07h00 Atualizada em

Damião voltou bem. Se movimenta e dá o primeiro combate na marcação. Pottker é veloz. Dourado marca como poucos no Brasil. Danilo Fernandes é um baita goleiro. Todos eles merecem aplauso.

Mas existe um jogador do Inter que tem feito a diferença. Para mim, o melhor e mais importante do time há várias rodadas. Victor Cuesta arrumou a defesa colorada. E era ali que morava o problema.

Fala-se pouco do zagueiro argentino por uma distorção que é, ao mesmo tempo, a maior virtude e o maior problema do futebol brasileiro: a cultura exageradamente ofensivista. Só temos olhos para quem marca gols e joga do meio para frente. Não acho que isso seja um problema, desde que a gente consiga entender também que só ganha jogo e campeonato defendendo.

A defesa é tão importante quanto o ataque: ambos se intercomunicam em sistemas que têm jogadores e funções em todos os setores do campo. O goleiro é a primeira peça do ataque. O centroavante, a primeira da defesa.

Victor Cuesta é seguro e discreto. Tem boa saída de bola, é eficiente na bola aérea, faz quem está perto jogar bem. Um jogador que ainda não recebeu o reconhecimento que merece.

Guto arrumou o Inter

Ainda sobre o bom momento do Inter, tentam agora desqualificar o trabalho de Guto Ferreira dizendo que os adversários são fracos. Ano passado pelo menos 10 rivais também eram.

Não existe adversário fraco quando o outro time é mal armado e não confia no seu treinador. Guto Ferreira arrumou o Inter. Que siga assim, nessa contagem regressiva rumo ao lugar para o qual tanto almejamos voltar.