Zé Victor Castiel: "Título deles a nosso favor"

Tenho muitos amigos tricolores, e todos estão eufóricos com a grande conquista de quarta. E não é para menos. O Grêmio foi merecedor do título, e sua torcida está exercendo o sagrado direito de ser feliz. Partem agora para o Mundial de Clubes e conservam a possibilidade de viverem mais emoções.

É justo. O mais curioso é que esta conquista do tradicional adversário pode sacudir, de alguma maneira, o Internacional. Se analisarmos historicamente, Grêmio e Inter valorizam a disputa doméstica, e a vitória de um sempre foi combustível para que o outro se superasse. Foi assim quando o Internacional conquistou três Brasileiros na segunda metade da década de 1970, fazendo com que o triunfo em nível nacional virasse uma obsessão tricolor.

As conquistas de Libertadores da América e Mundial no Japão do Grêmio pautaram a meta do Inter de perseguir estes títulos, o que se confirmou em 2006 e 2010, com a conquista de duas Libertadores e um Mundial.

Agora, o Grêmio desequilibra novamente e conquista mais uma vez a América. Alguém tem alguma dúvida de que isso influenciará nas ambições do Colorado? A meta agora passa a ser igualar e superar a conquista do rival.

É preciso aceitar

Para isso, no entanto, o Internacional precisa se acertar. Demora até achar novamente o caminho das vitórias, mas, tenha certeza, isto acontecerá.

Grêmio e Inter são gigantes, mas não sobrevivem sozinhos. Agora o momento é tricolor, assim como na primeira década de 2000 foi do Inter. Eu aceito, respeito e reconheço. Dói menos.