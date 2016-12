FOTOS: veja como jogadores da dupla Gre-Nal passaram o Natal

Ceia da boleiragem 25/12/2016 | 13h17 Atualizada em

Os jogadores da Dupla Gre-Nal curtiram de formas diferentes o Natal. Teve quem curtiu com a família, quem fez festa com os amigos e quem aproveitou para viajar. Confira como passaram alguns deles:



OS GREMISTAS

O atacante Luan aproveitou para festejar ao lado do jogador Gabriel Jesus e dos funkeiros MC Gui e Nego do Borel.

No giro lokoo...¿¿ Uma foto publicada por Luan Guilherme (@luanguillherme) em Dez 24, 2016 às 1:21 PST

O lateral-esquerdo Marcelo Oliveira desejou um Feliz Natal a todos e postou uma foto com a família.

Feliz Natal a todos, que Jesus viva sempre em nossos corações! ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ Uma foto publicada por Marcelo Oliveira (@m_oliveira26) em Dez 24, 2016 às 4:50 PST

O meia Ramiro aproveitou para reencontrar o goleiro Jackson Follmann, um dos sobreviventes da queda do avião que levava a delegação da Chapecoense a Colômbia. Eles foram companheiros tanto no Juventude quanto no Grêmio e são amigos até hoje.

Meu maior presente de natal foi ter você ao meu lado irmão. Ver esse sorriso contagiante e essa força de vontade não tem preço. Tu sabe que a minha admiração e o meu amor por ti é imenso! Eterno amigo/irmão, conta comigo sempre, te amo! ¿¿ Uma foto publicada por Ramiro Moschen Benetti (@ramirobenetti) em Dez 23, 2016 às 5:40 PST

O zagueiro Walter Kannemann foi para sua terra natal e publicou uma foto na cidade de Monte Caseros, na Argentina.

Navidad!!! Uma foto publicada por Walter Kannemann (@wkannemann) em Dez 25, 2016 às 1:52 PST

O atacante Henrique Almeida foi ao casamento do jogador Lucas, do Paris Saint-Germain, na véspera do Natal, em São Paulo.



Casamento do meu mano @lucasmoura7. Com a mulher mais linda da festa #annapaula!!! Tmj mano, felicidades aos noivos, que Deus abençoe¿¿¿¿#casamentolucasmouraelarissa Uma foto publicada por Henrique Almeida (@henriqueh91) em Dez 23, 2016 às 6:12 PST

Já o atacante Pedro Rocha foi para Vitória, no Espírito Santo, rever amigos e familiares. O jogador foi recepcionado com festa pela conquista do título da Copa do Brasil e desejou "um Natal repleto de amor, alegria e paz no mundo".



O técnico gremista aproveitou o Natal em família, no Rio de Janeiro. Pelo Instagram, a filha de Renato, Carol Portaluppi publicou um videozinho com o pai.

Natal só alegria aqui em casa¿¿¿¿¿¿ Um vídeo publicado por ¿¿¿¿Carolina Portaluppi¿¿¿¿ (@carolinaportaluppi) em Dez 24, 2016 às 4:26 PST

OS COLORADOS



O meia Valdívia aproveitou a data para ficar ao lado do filho, tomando banho na piscina.

PokoBanho piscina hahahahahah ¿¿¿¿¿¿ Uma foto publicada por Valdivia PokoLindo ¿¿¿¿ (@valdiviamagico_oficial29) em Dez 24, 2016 às 2:10 PST

O camisa 10 D'Alessandro publicou uma foto com a família e dsejou um Feliz Natal para todos.



Feliz natal para todos!!! Feliz navidad para todos!!! Uma foto publicada por Andrés Nicolás D'Alessandro (@dale10official) em Dez 24, 2016 às 4:53 PST

O venezuelano Luis Manuel Seijas viajou para os Estados Unidos com a família e publicou uma foto da filha brincando na neve, em Serra Nevada.



Por ti chiquita, caigo y me levanto mil veces! Uma foto publicada por Luis Manuel Seijas (@lmseijasoficial) em Dez 23, 2016 às 3:21 PST

O atacante argentino Ariel Nahuelpán desejou um Feliz Natal a todos pelo Twitter.

Com o contrato renovado com o Inter até 2018, um dos sobreviventes da queda do avião da Chapecoense Alan Ruschel publicou uma foto com a namorada e desejou um Feliz Natal a todos.

Tempo de renascimento!! Feliz Natal a todos. Uma foto publicada por Alan Ruschel (@alanruschel) em Dez 24, 2016 às 6:44 PST