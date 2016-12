Guerrinha: "Maestro em alta"

Coluna do Guerra 20/12/2016 | 08h48

Visto sob desconfiança por muitos no início do ano, o meia Douglas fechou 2016 em alta.

O habilidoso e inteligente dono da camisa 10 fez a diferença com gols, passes milimétricos e, de quebra, colocou em campo, na hora da verdade, sua experiência a favor do Grêmio.

Num grupo de meninos e de bons jogadores, a verdade é uma só: o cascudo é o melhor de todos.

Mãozinha – Quando se imaginava um massacre do Real Madrid sobre o japonês Kashima Antlers, o que se viu foi bem diferente: uma vitória na prorrogação e uma bela mãozinha da arbitragem. Claro que o que conta é o resultado, mas a verdade é que o time espanhol está longe de ser espetacular, apesar de ter um grupo invejável.

Velocidade – Com técnico definido, planos traçados e prioridades estabelecidas, chegou a hora da nova direção do Inter botar a mão na massa.

Ao contrário do que parece, os dias passam rápidos, o mercado fica com menos opções e até as paredes sabem que o Colorado tem a obrigação de refazer o elenco. Isso não é tarefa fácil.

Voando — Após algum tempo em baixa, o atacante Alexandre Pato volta a brilhar, agora no futebol espanhol, com a camisa do Villarreal. Se seguir nesse embalo, com gols, belos passes e vontade de dar a volta por cima, certamente será lembrado por Tite.

Perguntinha

Será que Cristiano Ronaldo joga mais do que Messi?

