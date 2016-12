Guerrinha: "Namorico"

Coluna do Guerra 22/12/2016 | 07h55 Atualizada em

A verdade, porém, é que o argentino Barcos conversou com o presidente Romildo Bolzan, deixou claro a vontade de voltar a vestir a camisa do Grêmio e o negócio tem muita chance de evoluir. Num time que está quase pronto, o Pirata, que não é apenas um jogador de área, pode dar samba e render muitos gols e vitórias para o Tricolor. Agora é esperar para ver se vai acabar em altar ou separação.

Silêncio

Mesmo sem abrir o jogo, Roberto Melo, vice de futebol do Inter, revelou no Sala de Redação que não está parado, como muitos podem imaginar. Ainda sem a caneta na mão para fechar negócios, o dirigente dá pistas de que já tem contratações engatilhadas e que o anúncio é só uma questão de tempo.

Surpresa – Chamado para salvar o Vitória da degola, Argel Fucks atingiu o objetivo, mas só foi garantido no time baiano ontem. Antes de fechar com o técnico, a direção do Vitória procurou Vanderlei Luxemburgo e parece que deu com a cara na parede.

Despedida – Com o boi na sombra, talvez cansado da rotina dos treinos, dos jogos, das cobranças, o técnico Paulo Autuori segue no Atlético-PR, mas avisou que se despede da profissão em 2017. Somando os prós e os contras, dá para dizer que o comandante do Furacão conseguiu mais sucessos do que fracassos e foi bem sucedido no que fez.

Perguntinha

Vamos ter televisão no Gauchão?

