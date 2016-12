Guerrinha: "Não dá para se queixar"

Coluna do Guerra 23/12/2016 | 07h57 Atualizada em

Tudo se decide dentro de campo, com a bola rolando, mas a grande verdade é que o Grêmio, entre todos os brasileiros, aparentemente pegou adversários menos qualificados.

Agora que já sabe quem vai encarar, a obrigação passa a ser um bom estudo sobre cada um deles, uma preparação adequada e seriedade para superar a fase com a melhor colocação, se possível com um bom número de pontos, para encaminhar vantagem nos mata-matas.

Esforço

Antes do Lance de Craque, Taison falou com a imprensa e disse que fará grande esforço para jogar no Inter em 2017. Caso a negociação seja concretizada, o técnico Antônio Carlos Zago ganha uma bela opção para a complicada temporada que terá pela frente.

Zagueiro — Após um ano em que o sistema defensivo fracassou, o Atlético-MG foi ao mercado e fechou com o zagueiro Felipe Santana, que estava na Europa e conhece o ofício.

Se continuar jogando o que jogava nos tempos de Figueirense, o Galo acertou na mosca e ganha um acréscimo no setor mais carente do time.

Justiça — Após namorar com Vanderlei Luxemburgo, a direção do Vitória parou, pensou e bateu o martelo com o técnico Argel, que atingiu o objetivo de manter o clube na elite do futebol brasileiro.

Com uma pré-temporada pela frente, a chance de indicar reforços, o comandante do vestiário do Barradão tem tudo para fazer um bom trabalho.

Perguntinha

Quantos reforços o Inter precisa?

