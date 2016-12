Guerrinha: nova direção trabalha na surdina para mudar a fotografia do Inter

Guerra total 27/12/2016 | 07h36 Atualizada em

Roberto Melo está rastreando jogadores para enfrentar as agruras do calendário colorado em 2017

Roberto Melo está rastreando jogadores para enfrentar as agruras do calendário colorado em 2017 Foto: Bruno Alencastro / Agencia RBS

Segue tudo na surdina. Ainda sem ocupar o poder, a nova direção do Inter, com toda a certeza, está trabalhando forte e, até agora, não deixou vazar nome algum para integrar o grupo que vai defender o clube na busca para voltar à elite do futebol nacional na próxima temporada.

Certo mesmo é que Roberto Melo, o homem do futebol colorado, está se virando na busca de interessados por jogadores que não estão nos planos. Ao mesmo tempo, procura boleiros para melhorar o time e o grupo visando às durezas que começam a bater na porta do Beira-Rio com a chegada do novo ano. O Inter precisará mudar a fotografia.

Grêmio

Com a grana curta, dependendo da venda de algum titular, o Grêmio está consciente de que precisa agregar qualidade para se tornar candidato na Libertadores.

Vasco

Após sofrer para voltar a elite, Eurico Miranda, presidente do Vasco, decidiu botar a mão na massa. Em 2017, o torcedor verá um time muito diferente e mais jovem.

Botafogo

Vai acrescentar. O Botafogo fechou com o armador Montillo, que passou os últimos anos vendendo o seu peixe na China. Se o fôlego ajudar e a bola se aproximar daquela que mostrou no Cruzeiro, o Fogão ganha um belo reforço.