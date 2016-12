Guerrinha: "Pertinho do anúncio"

Coluna do Guerra 29/12/2016 | 08h08 Atualizada em

Certo mesmo é que o Grêmio está pertinho de anunciar o atacante Kayke, que vem sendo monitorado desde os tempos de Flamengo. Ele passou os últimos anos no Japão e tem um currículo de 155 jogos disputados, 49 gols marcados e uma média de 0,31 a cada 90 minutos. Pelas notícias, a negociação está muito bem encaminhada, na dependência de pequenos detalhes. Por enquanto o que se pode dizer é que o Tricolor está fazendo apenas uma aposta.

Maluquice

Fora dos planos do técnico Rogério Ceni, o polivalente Michel Bastos rescindiu contrato com o São Paulo. O que chama a atenção é que, para sair do Morumbi, o jogador abriu mão de R$ 4,2 milhões de salários e direitos de imagem, uma grana que amansa a vida de qualquer mortal.

Carências — Claro que o Inter não comete pecado em tentar aumentar o poder de fogo, mas o primeiro problema a ser atacado é a defesa, que fez água na maioria dos jogos e necessita ser reconstruído. Mesmo que faça uma aposta no menino Eduardo, a nova direção colorada tem a obrigação de achar um ou dois zagueiros e dois laterais para o lado esquerdo.

Joia — Com atuações qualificadas e gols decisivos na reta final, o atacante Marinho, que não vingou no Inter e no Cruzeiro, virou objeto de desejo de muita gente no futebol brasileiro.

Diante de tantos interessados, é fácil adivinhar que o jogador vai vender o seu peixe, em 2017, longe de Salvador.

Perguntinha

O Inter achará interessado por Anderson?

*Diário Gaúcho