José Augusto Barros: três jogadores que já vão tarde do Grêmio

Contratado como substituto de Giuliano, Negueba fracassou no Grêmio

Contratado como substituto de Giuliano, Negueba fracassou no Grêmio Foto: Félix Zucco / Agencia RBS

Errar é humano, já diz o ditado. E o bacana é quando se reconhece o erro e se tentar corrigi-lo. Por isso, elogio aqui a direção tricolor que, como todos, comete erros. Porém, mostra grandeza ao reconhecê-los e ao agir para consertá-los. É o que está acontecendo com a dispensa de três jogadores que não deram absolutamente nenhuma contribuição em 2016: Wallace Oliveira, Henrique Almeida e Negueba.

Não consigo eleger um deles para o pior do ano: os três foram muito mal. Wallace Oliveira foi um completo fracasso nas vezes em que jogou. Negueba, trazido como substituto para Giuliano, nem merece comentários. Henrique Almeida, então, nem tem o que dizer sobre ele. Mal conseguia correr em campo. Jogar futebol, nem se fala. A impressão que ficou é de que o Tricolor trouxe-o só para dar um chapéu no coirmão, na eterna briga local.

E o melhor: além de dispensar jogadores ruins, o Grêmio fará uma bela economia, de cerca de R$ 500 mil mensais.

Parabéns ao presidente Romildo Bolzan Júnior por ter promovido esses necessários ajustes no grupo. E ainda acho que tem mais gente para ir embora.

Primeiro reforço

Enquanto isso, o primeiro reforço para 2017 chegaria na madrugada em Porto Alegre. O volante Michel, 26 anos, foi um dos destaques com o Atlético-GO na campanha da Série B. Assisti a alguns jogos do time goiano, e é claro que ele não é o reforço dos sonhos da torcida gremista. Mas é um bom nome para grupo, precisaremos de boas reposições no ano que se aproxima.