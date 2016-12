Pedro Ernesto: "Clubes e reforços"

Coluna do Pedro 24/12/2016 | 08h07 Atualizada em

Enquanto Grêmio e Inter não conseguem reforços, outros clubes importantes do futebol brasileiro estão com toda a força.

O que mais chama atenção é o Palmeiras. O atual campeão brasileiro parece querer contratar tudo o que vê pela frente.

Agora, noto que o São Paulo também viabiliza negócios importantes. Primeiro veio Wellington Nem. Grande reforço. Ricardo Goulart estaria próximo de um acerto. Voltaria da China para reforçar o tricolor paulista. São contratações de alto nível. O Grêmio quer três atacantes e não conseguiu nenhum. O Inter não saiu do retorno de D'Alessandro.

Estamos atrasados.

Copa de Campeões

Fiquei sabendo mais sobre esta copa que será disputada no final de janeiro, antes do Gauchão. Virão 15 mil uruguaios. A primeira rodada tem o clássico Nacional e Peñarol. É como se tivéssemos um Gre-Nal em Montevidéu. Vai movimentar a cidade, muita gente do comércio vai se favorecer. Além disso, um baita espetáculo em três rodadas na semana. Vai valer muito a pena. Tomara que os promotores consigam lucro para que se possa repetir nos próximos anos.

Chapecoense

Começam a aparecer os contratados da Chape. Wellington Paulista é um bom centroavante. Douglas Grolli também é um zagueiro que deve dar boa resposta. Outros menos votados já estão por lá. Continua muito difícil imaginar a contratação de 25 jogadores. Rui Costa precisa fazer o milagre que ele não conseguiu no Grêmio, onde a situação era muito melhor.

Leia outras colunas do Pedro Ernesto Denardin