Pedro Ernesto: "De lotar aeroporto"

O que está significando esta expressão nos dias de hoje no futebol? É aquele jogador famoso e que custa milhões de dólares e ainda recebe salário milionário. No passado recente, dá para lembrar do argentino Scocco e do uruguaio Forlán, o melhor jogador da Copa de 2010. Custaram milhões, e o Inter ainda tem dívidas vultuosas com eles. Já a produção de ambos foi decepcionante.

No Grêmio, o exemplo mais recente é Bolaños. Verdade que sofreu a fatalidade da fratura no rosto no primeiro Gre-Nal que disputou. Não conseguiu jogar ainda. Tem gente que acha que ele vai se recuperar. Por enquanto, é frustração.

O maior exemplo deste ano está em Ramiro. Ele veio do Juventude num pacote de cinco jogadores comprados pelo Grêmio. Recebeu toda desconfiança por ser formado num time do Interior.

Neste final de ano, foi um dos grandes jogadores da equipe gremista. Ele arrumou o time. Renato soube explorar suas virtudes e ele se tornou fundamental na conquista da Copa do Brasil.

Mesmo que tenham muito dinheiro em caixa, não é seguro que Grêmio e Inter gastem muito na contratação de um jogador.

Não são poucos os exemplos de direções sem dinheiro que montaram grandes times. Feliz Ano-Novo.

