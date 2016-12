Pedro Ernesto: demissões coletivas são primeira grande ação do Grêmio

Opinião 27/12/2016 | 07h32 Atualizada em

A primeira grande ação do futebol do Grêmio não está nas contratações. Ela se refere às dispensas. Três jogadores que fracassaram acabam de ser dispensados.

Wallace Oliveira foi um grande fracasso. Quando o time precisou dele, nunca deu resposta, pelo menos, razoável.

Negueba foi um pedido insistente de Roger Machado, em um erro histórico. Renato o condenou ao banco de reservas e utilizou Ramiro na função, com grande sucesso.

Henrique Almeida chegou com algumas credenciais. Tinha feito muitos gols pelo Coritiba e até foi ao Beira-Rio para assinar com o Inter. O Grêmio tirou-o do rival, mas acabou dando um tiro no pé. Almeida jogou 33 partidas e fez escassos três gols.

Todos estão fora dos planos para temporada de 2017.

Promoção

Romildo Bolzan Júnior, quando era prefeito de Osório, fazia promoções com descontos para pagamento do IPTU. Reforçava o caixa da prefeitura e encarava as contas de final de ano, quase sempre muito maiores. No Grêmio, Romildo toma a mesma atitude dos tempos de prefeito. Oferece bons descontos, tanto na mensalidade quanto nas lojas do Grêmio.

Pacotão

O presidente eleito Marcelo Medeiros assume no dia 3. Quem pensa que está parado se engana. Mesmo antes de ganhar a disputa nas urnas, ele e o vice de futebol Roberto Melo trabalhavam em contratações e análise do grupo para dispensas. Nos dois casos, é preciso muito esforço.