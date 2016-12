Pedro Ernesto: o Papai Noel foi magrinho para a Dupla Gre-Nal

Opinião 26/12/2016 | 07h50 Atualizada em

O bom velhinho não deu presentes nem para gremistas, nem para colorados. O que mais se aproximou disso foi a volta de D'Alessandro. Por mais que se diga que já não é o mesmo, que encontra dificuldade de movimentação, o torcedor o encara como a volta do grande guru, do homem capaz de fazer o Inter sair do buraco em que se meteu. No lado do Grêmio, os presentes foram o encaminhamento da renovação de Douglas e a confirmação da permanência de Renato Portaluppi. Ele encarna toda esperança da torcida do Grêmio em grandes conquistas. A torcida não se esquece que, como jogador, ele foi campeão da Libertadores e do Mundo e, agora, como técnico, deu um título ao clube depois de 15 anos. D'Ale e Renato são grandes referências, mas é preciso mais.



Reforços

Continuo afirmando que a grande tacada que o Grêmio precisa dar é naquele que Adalberto Preis chamou de "fazedor de gols". Claro, seria melhor trabalhar com muitos reforços, só que o caixa do Grêmio está ainda combalido. Se vender Luan e reforçar o caixa, desfalcará, de forma preocupante, o time. Dizem que o Grêmio precisa de dois laterais. Você acha que serão contratados, com pouco dinheiro jogadores melhores do que Edilson e Marcelo Oliveira? Pagando pouco, virão dois reservas.

Superprojeto

Vamos apresentar nesta semana o nosso projeto de cobertura da Copa de 2018. A programação começa com os jogos da Seleção Brasileira, sempre com a presença da reportagem da Gaúcha. Vamos informar tudo sobre Eliminatórias, Copa das Confederações, estaremos presentes nos sorteios de grupos da Copa. Nossos parceiros comerciais estão todos acertados. Viajarão com nossa equipe para Moscou, mas antes participam de todos os preparativos. É a proatividade do departamento de Esportes da Rádio Gaúcha e a certeza de que devemos estar nos grandes eventos.