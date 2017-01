Eduardo Gabardo: "Bom negócio"

Coluna do Guerra 05/01/2017 | 07h12 Atualizada em

A tão aguardada renovação de contrato de Douglas pode ser positiva para os dois lados. Para o Grêmio nem se fala, pela importância do meia em 2016. Mas também para o jogador. Na Arena ele encontrou o ambiente perfeito para recuperar a regularidade do seu futebol. Está em casa. Algo que talvez não encontre em outro lugar. A não ser que sua prioridade seja um contrato milionário.

Mais um problema

A quarta cirurgia no tornozelo de Sasha é uma notícia terrível. O futuro dele estava indefinido. Dentro de campo, ele seria uma alternativa para Antônio Carlos Zago. Fora de campo, poderia ser uma moeda de troca importante para a chegada de um novo reforço. Agora a sua rotina será de muita fisioterapia até a metade do ano.

Notícias — A Chapecoense terá a torcida de todos em 2017 em uma temporada que será difícil pela necessidade de se montar um grupo completamente novo. Na quarta-feira foram apresentados Douglas Grolli, Rossi e Nadson. Por enquanto, os reforços são de nível intermediário.

Mas o trabalho é para fechar com pelo menos dois jogadores diferenciados, que serão as referências do elenco.

Badalado — Rogério Ceni será a grande atração entre os novos técnicos do Brasil em 2017. Recebeu reforços interessantes, como Cícero, Neílton e Wellington Nem. Quem conhece bem o ex-goleiro, garante que ele tem planos ousados para a carreira. Já fala inglês fluentemente e tem o objetivo de no futuro entrar no mercado europeu.

*Eduardo Gabardo é interino

