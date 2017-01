Eduardo Gabardo: "Contratações não estão empolgando"

Coluna do Guerra 04/01/2017 | 08h02 Atualizada em

É verdade que as contratações da Dupla não estão empolgando. Mas existe uma grande diferença na situação dos dois clubes. O Grêmio tem um grupo campeão, e o Inter um elenco de rebaixados. O primeiro precisa de ajustes e atletas em algumas posições, como laterais e ataque, enquanto o segundo necessita de quase tudo. Principalmente de jogadores com capacidade de reação em momentos de pressão, o que foi um grande problema de 2016.

Saiu da geladeira

O lateral Marcelo Hermes chegou a Lisboa para ser apresentado pelo Benfica. Finalmente, terá a chance de seguir sua carreira. Mas não há dúvida que o Grêmio fez certo ao não pagar R$ 100 mil mensais para um reserva.

Timaço e uma incógnita — Ao mesmo tempo que empilha contratações e forma o melhor plantel do Brasil, o Palmeiras vai ter no comando um técnico que ainda precisa provar que pode dar certo em clube grande. Eduardo Baptista fez bons trabalhos no Sport e na Ponte, mas não foi bem no Fluminense. A direção já contratou Felipe Melo, Keno, Hyoran, Raphael Veiga, Guerra e Michel Bastos.

Cada vez melhor — Depois do processo de organização financeira e com novos patrocínios, o Flamengo é candidato a títulos em 2017. Com Diego e Conca, terá a melhor dupla de meias do Brasil. Guerrero segue como o centroavante, e se a contratação de Marinho for confirmada, o quarteto dará muito trabalho aos adversários.

*Eduardo Gabardo é interino

*Diário Gaúcho