Eduardo Gabardo: "Dor de cabeça"

06/01/2017

A situação do lateral William é um grande problema para o Inter. Com o contrato terminando em maio de 2018, pode se repetir a situação do goleiro Alisson, que foi vendido às pressas para não sair de graça logo depois. O fato é que o contrato dele já deveria ter sido renovado, até por se tratar de um dos principais jogadores do time e que recebe salário menor a de outros atletas que tiveram desempenho inferior em 2016.

Empilhando atacantes

Está clara a prioridade da direção do Grêmio no início do ano. O objetivo é dar a Renato várias alternativas para o ataque com jogadores de características diferentes. Estarão disponíveis Luan, Pedro Rocha, Everton, Bolaños, Guilherme, Batista, Ty, Fernandinho, além de Kayke e Gabriel Fernández, que estão sendo contratados.

No Equador — Após a conquista da inédita medalha de ouro olímpica, o técnico Rogério Micale retomou seu trabalho na seleção sub-20. Na quinta-feira, a delegação embarcou para a disputa do Sul-Americano no Equador. A estreia será no dia 18 contra a seleção da casa. Entre os convocados, nenhum jogador da dupla Gre-Nal. O último título do Brasil no torneio foi em 2011, com o time que tinha Neymar como principal estrela.

Censura – O novo regulamento da CBF, que permite exclusão de times por críticas aos campeonatos, mostra que a turma de Marco Polo Del Nero está mais forte no poder. Depois da turbulência com a prisão de José Maria Marin, parece que o pior já passou. Primeiro, se sentindo fragilizado, Del Nero estava preocupado em agradar os clubes. Agora a censura está voltando.

Eduardo Gabardo

Diário Gaúcho