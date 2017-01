Eduardo Gabardo: "Dupla Gre-Nal precisa de zagueiros"

Coluna do Guerra 09/01/2017 | 07h58 Atualizada em

Com a movimentação do mercado, está escancarada a necessidade de zagueiros para a dupla Gre-Nal para o começo do ano. Mas com uma grande diferença. O Grêmio precisa de dois reservas, já que tem Geromel e Kannemann, mas está perdendo Wallace Reis e Fred. O Inter necessita de dois titulares e está de olho no uruguaio Polenta. Néris e Klaus são apostas, e Paulão e Ernando estão marcados pelo rebaixamento.

Promissor – Inter e Grêmio começaram bem a Copinha e conseguiram com 100% de aproveitamento e classificação para a segunda fase. Mas o caminho ainda é longo. Na próxima fase serão 60 times e quem perder estará eliminado.



Melhor – A rivalidade entre Cristiano Ronaldo e Messi terá mais um capítulo hoje em Zurique, com o anúncio do prêmio FIFA ¿The Best¿, o melhor jogador do mundo em 2016. Desde 2008 só dá os dois. Desta vez o favoritismo é do português, e se ele ganhar será o seu quarto troféu, encostando no argentino, que tem cinco.



Copa – A semana continuará agitada em Zurique. Na terça, a FIFA votará a maior mudança da história das Copas: pode passar de 32 para 48 seleções no torneio a partir de 2026. O curioso é que essa alteração pode mexer nas Eliminatórias da América do Sul, que poderia ser disputadas em conjunto com a Concacaf. Com a projeção de aumento de receita e com vários países de olho em vaga no Mundial é grande a possibilidade da mudança ser aprovada.

