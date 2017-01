Eduardo Gabardo: "Mais uma venda"

Coluna do Guerra 31/01/2017 | 07h42 Atualizada em

A necessidade de mais uma venda no Grêmio, além de Walace, causa certa surpresa. Pelo fato do clube estar passando por uma reestruturação financeira, imaginou-se que a situação pudesse estar bem melhor. Mas não é o caso. Na verdade, a rotina no futebol brasileiro é essa. Vender os principais jogadores para pagar contas e fazer a reposição com um atleta mais barato. Mesmo depois de um título e com uma Libertadores pela frente.

Grana — Empresários especialistas no futebol internacional apostam no Tiajin Quanjian como um dos grandes compradores das próximas janelas. Depois de levar Pato e Witsel, o técnico Cannavaro tem carta branca para pedir o que quiser ao longo do ano. O Tianjin é o ex-cube de Vanderlei Luxemburgo.

Brigões – O Grêmio já foi eliminado de uma Copa do Brasil pelo racismo de uma torcedora. O Inter pode agora perder mando de campo pelas confusões em Veranópolis. Aos clubes, cabe banir dos seus quadros os marginais. Mas é a justiça que pode realmente resolver o problema, afastando de forma eficiente dos estádios os envolvidos em brigas.

Sem moleza – A semana é de estreia dos brasileiros na Libertadores. E não tem moleza. Amanhã, o Botafogo encara o Colo-Colo. No mesmo dia, o Atlético-PR recebe o Millonarios-COL. Os dois têm de abrir vantagem para as partidas de volta, fora de casa. E se passarem ainda terão mais um mata-mata antes da fase de grupos.

