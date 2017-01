Eduardo Gabardo: "Negócio difícil"

Coluna do Guerra 14/01/2017 | 08h03 Atualizada em

Primeiro foi o presidente do Atlético-MG, Daniel Nepomuceno, negando de maneira firme a possibilidade de contratar Anderson. Depois o Corinthians também descartou qualquer chance. Com salário alto e futebol irregular, não será fácil achar clube para o meia. Fora dos planos de Antônio Carlos Zago, não será surpresa se ele ficar treinando em separado por algum tempo.

Até carro blindado – A possibilidade da contratação de Drogba está provocando um debate interno no Corinthians. Alguns dirigentes acham que será muito marketing e pouco futebol. O curioso é que a pedida do atacante de 38 anos inclui aluguel de um imóvel de luxo, passagens, tradutor e até um carro blindado.

Volante moderno – Michel, novo reforço do Grêmio, se apresentou dizendo que marca com qualidade e chega na frente para marcar gols. Na Série B, pelo Atlético Goianiense, conseguiu fazer isso, mas agora a exigência será bem maior. E a concorrência também. Com Walace e Maicon como titulares incontestáveis, o volante terá que começar mostrando serviço na Primeira Liga, competição que o clube vai jogar com time reserva.

Esperança de título – Inter e Juventude seguem firme na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Dos 120 times, agora restam apenas 16. O Inter persegue o título que não ganha desde 1998. O Juventude, com bom trabalho de categorias de base, chega longe na competição.

*Eduardo Gabardo é interino

Leia outras colunas do Guerrinha



*Diário Gaúcho