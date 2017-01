Eduardo Gabardo: "Nove de confiança"

Coluna do Guerra 19/01/2017 | 08h10 Atualizada em

Não é de hoje que Renato é admirador de Jael. Em 2011 chegou a ter um desentendimento com o então vice de futebol do Grêmio, Antônio Vicente Martins, ao tentar a contratação dele. Na época, o centroavante estava na Portuguesa, e o técnico falou que seria um reforço fácil por que já tinha dado tudo "mastigadinho" para os dirigentes. Seis anos depois, finalmente Jael chegou. Centroavante de área, como Renato gosta. Mais uma indicação dele.

Vale? — O meia Jadson, aos 33 anos, está pedindo R$ 10 milhões de luvas e R$ 650 mil mensais para voltar ao Corinthians. Apesar de ser bom jogador, o investimento é pesado. Parece que ele esqueceu que está voltando, não indo para a China.

Poder — Marco Polo Del Nero segue firme como presidente da CBF. E nos bastidores anda articulando muito. Conseguiu emplacar vários aliados em cargos estratégicos na Fifa. E está dando apoio total para a candidatura de Jovair Arantes (PTB-GO) na disputa pela presidência da Câmara. Jovair é um dos grandes líderes da bancada da bola em Brasília.

Esboço — Nos primeiros treinos em Viamão, aparece a ideia de time de Zago. O 4-2-3-1 é um dos esquemas que ele testará. Mas o importante é que ele quer atletas com boa saída de jogo nas funções defensivas. Por isso a aposta em Neris na zaga. No meio, Eduardo Henrique ao lado de Dourado. O objetivo é que a bola chegue com qualidade para D'Ale e Seijas.

*Eduardo Gabardo é interino

