Eduardo Gabardo: "Um mar de dúvidas"

A escalação do Inter para a estreia no Gauchão contra o Veranópolis virou um mar de dúvidas. Da zaga ao ataque, não tem nada definido. Com muitas interrogações, até jogadores que naufragaram no ano passado estão sendo novamente testados, casos de Paulão, Andrigo e Aylon. O grande problema é que um clube que terminou 2016 com um rebaixamento não pode começar 2017 patinando. A resposta teria de ser rápida.

JOGAÇO — A grande partida da primeira rodada do Gauchão será no Alfredo Jaconi, entre Juventude e Brasil. Os dois também estarão na Série B do Campeonato Brasileiro.

ZAGUEIROS — O Grêmio tem com Geromel e Kanemmann uma dupla de zaga incontestável, uma das melhores do Brasil. Agora é inaceitável começar o ano apenas com Rafael Thyere como reserva. Vale lembrar que, em 2016, a eliminação da Libertadores se deu também por problemas de desfalques no setor.

CONTROLE — A CBF vai entrar em campo para tentar controlar os gastos absurdos das equipes com salários de jogadores. Vem aí o regulamento de licenciamento, que os clubes terão de cumprir para participar das competições. Não tem cabimento pagar mais de R$ 500 mil mensais para um atleta e não conseguir fechar as contas no fim do ano.

*Diário Gaúcho