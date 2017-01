Eduardo Gabardo: "Volta ao Gauchão"

Coluna do Guerra 24/01/2017 | 08h04 Atualizada em

Conversei com o zagueiro Saimon, contratado pelo Passo Fundo. Ele revelou que o projeto do clube foi fundamental para aceitar a proposta. O objetivo é fazer uma grande campanha para aparecer no cenário nacional. Em 2011, Saimon chegou a ser capitão da seleção brasileira sub-20 que tinha Neymar. De lá para cá, não confirmou o que se esperava nas passagens por Grêmio, Figueirense e Vitória. Aos 25 anos, comemora o fato de ter se livrado das lesões e considera a oportunidade um recomeço.

Desfalque na estreia

Valdívia, lesionado, deve perder as primeiras partidas da temporada. No grupo atual, ele é o jogador que pode dar a velocidade da qual o time tanto precisará se D'Alessandro e Seijas realmente jogarem juntos. Além disso, neste ano, precisa finalmente recuperar o ritmo perdido depois da lesão no joelho em 2015.

O retorno – Está esquentando a possibilidade do acerto de Ronaldinho com o Coritiba. Mas talvez não seja esse o melhor lugar para ele voltar a jogar futebol. Aos 36 anos, não tem mais capacidade para carregar o time nas costas. Nos últimos anos, a rotina dos paranaenses foi lutar contra o rebaixamento.

Guerreiro imortal – André Lima é o novo reforço do Vitória. O que chama a atenção é a quantidade de contratações de jogadores com passagem pela dupla Gre-Nal. Argel vai trabalhar com Fred, Alan Costa, Geferson, Cleiton Xavier e Dátolo.

