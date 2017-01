Pedro Ernesto: "Falta assinar"

Coluna do Pedro 26/01/2017 | 08h08 Atualizada em

Me ligou o empresário do atacante Pedro Rocha para dar sua versão sobre a renovação de contrato do jogador. Me disse que busca essa prorrogação desde 2015. As tratativas começaram com Rui Costa, mas com a saída desse profissional tudo parou. Depois, não conseguiu levar adiante o assunto por que o jogador não era uma estrela.

Nesse período, apareceu uma proposta que o clube não aceitou. Agora o Grêmio tem pressa. O jogador quer renovar até 2019. O clube falava em 2018. Tudo está certo. Falta assinatura de contrato. Empresário e atacante nunca pensaram em esgotar o tempo contratual sair de graça.

Sem desfalques

Sérgio Boaz interpelou o técnico Renato Portaluppi sobre as possibilidades de perder titulares. O treinador disse que não tem perigo. O fato de o Grêmio ter conquistado a Copa do Brasil valorizou seus jogadores. As poucas propostas que chegaram foram insuficientes para atender aos interesses tricolores. O mesmo time está sendo garantido. Só isso já é uma grande vitória da direção.

Preocupação colorada

Um empate contra o Inter, de Lages. Uma derrota para o Tubarão. Ainda que se dê o desconto da pré-temporada, os resultados são preocupantes. O ataque colorado inexiste. A tentativa de colocar Seijas e D'Alessandro juntos não dá resposta. Do meio para frente, o time é um oceano de incertezas e preocupações.

Leia outras colunas do Pedro Ernesto Denardin

*Diário Gaúcho