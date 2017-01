Pedro Ernesto: "Jael, o cruel"

Coluna do Pedro 19/01/2017 | 08h08 Atualizada em

Cruel é saber que o Grêmio está contratando um jogador dispensado do Joinvile, que não conseguiu marcar sua presença em um clube que fracassou na temporada. Eu sei que é indicação do Renato Portaluppi. Dou muito crédito a ele, um treinador que conseguiu mudar o time que recebeu o e fez campeão da Copa do Brasil numa campanha espetacular. Mas não posso concordar com tudo. Esse jogador que o Grêmio está trazendo me faz lembrar da contratação dos volantes do Inter no ano passado. Tudo indicava que não iria dar certo e não deu. Não vou decretar o fracasso deste jogador, mas é quase certo que não funcionará. Tomara que me engane, vou torcer por ele. Mas não acredito. O Grêmio disputará Libertadores e precisa mais do que Jael, o Cruel.



Reforços

Gostei da contratação de Leonardo Moura. É um veterano, mas surpreende nos treinos pela saúde, puxando a fila nos trabalhos físicos. Pode substituir Edilson, que por vezes comete maluquices, e pode entrar no lugar de Ramiro numa eventualidade. Beto da Silva também será um reforço qualificado. Jogador jovem e com futuro promissor. São os reforços gremistas que me agradam. Os outros, preciso ver. Mas vou torcer muito para que possam acrescentar.

Defesa

Danilo Fernandes; Alemão, Neris (Klaus), Ernando e Uendel. A direção colorada, sem nenhum investimento maluco, consegue montar uma defesa de muita qualidade. Agora, falta o meio-campo e o ataque. D'Alessandro e Seijas, juntos, como temos visto nos treinos, é suicídio. Nenhum deles marca, e D'Ale nem tem pernas para aguentar esse tranco. Na frente, falta um jogador de qualidade. Ainda tem muito a ser feito no Inter. Tanto em contratações como em dispensas.

