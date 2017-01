Zé Victor Castiel: "Mercado morno"

Paixão Colorada 05/01/2017 | 07h12 Atualizada em

Com relação aos negócios de compra, venda e empréstimo de jogadores, o mercado está muito devagar. Com a exceção de Flamengo e Palmeiras, os grandes clubes do Brasil estão encontrando enormes dificuldades para qualificarem seus elencos.

A impressão que se tem é de que dificilmente se concretizará algum negócio de vulto, embora isso seja possível, já que estamos no período em que os clubes fazem sua remontagem.

Tento pensar em como agirá a diretoria do Internacional se, por um infortúnio, não conseguir buscar jogadores com os perfis adequados para a disputa das competições que vêm pela frente.

O técnico Antônio Carlos Zago deve começar a imaginar uma fórmula eficaz de montar e mobilizar o time sem contar com grandes reforços.

Com isso, não quero aliviar a responsabilidade de vai gerir os destinos do futebol do Colorado. Simplesmente, constato que, pelo menos até agora, nada de novo surgiu, e isso é péssimo para quem tem de sair rapidamente da situação em que se encontra.

A diretoria deve, inclusive, reavaliar as dispensas em função deste marasmo no mercado da bola brasileiro.

Caminho difícil e espinhoso

Não pensem que as dificuldades são exclusividade do Inter. Calculo que a maioria dos clubes brasileiros fará contratações pontuais e agirá cirurgicamente no preenchimento de suas carências. O problema é que existem clubes com necessidades. E o Colorado está entre os que têm de se reforçar.

Leia outras colunas da Paixão Colorada



*Diário Gaúcho