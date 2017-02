Guerrinha: "A estreia do gringo"

Coluna do Guerra 28/02/2017 | 08h01 Atualizada em

Contratado para resolver a falta de gols, Lucas Barrios só não vai começar o Gre-Nal, na Arena, domingo, se acontecer um problemão durante a semana. Se estiver com o fôlego em ordem, e parece que está, o gringo é nome certo entre os 11 que serão escalados por Renato Portaluppi, até pelo fato de que precisa se adaptar, se entrosar o mais rápido possível para a Libertadores.

Degola — Marcado na paleta desde antes do jogo contra o Inter, o técnico Paulo Porto, conhecedor do riscado, mas longe de ser um milagroso, perdeu o emprego no Passo Fundo.

O dono do Vermelhão da Serra corre o risco nada pequeno de beijar a lona no Gauchão.

Maduro — Está caindo de maduro... A entrada em campo, após bom tempo, contra o Brasil-Pel, deixa a quase certeza de que o lateral William, com a situação resolvida no Beira-Rio, vai começar o Gre-Nal.

Além de ser o mais qualificado da posição, o que conta e muito num jogo tão importante, o perdão significa, para quem sabe das coisas no futebol, quase uma certeza absoluta.

Ofício — Recém-chegado, o atacante Borja começou muito bem: jogou pouco tempo, marcou gol e enlouqueceu o torcedor do Palmeiras.

Parece que o colombiano não vai precisar de muito tempo para provar que é do ofício.

