Guerrinha: "Bolaños pode ser o substituto de Douglas"

Mesmo sem Douglas, o Grêmio foi superior ao esforçado Passo Fundo, ganhou por 1 a 0, depositou mais três pontos na conta e deixou a esperança de que Bolaños, com boa movimentação, pode ser o substituto do diferenciado camisa 10.

Agora, o Tricolor tem uma semana para recuperar jogadores, ajustar o que for preciso para a estreia na Libertadores que está cada dia mais perto.

FRACASSO – Com outra atuação ruim, a Seleção Sub-20 empatou sem gols com a eliminada Colômbia e jogou no ralo a chance de disputar o Mundial da categoria. Depois dessa, não é de duvidar que, como quase sempre acontece, o técnico Rogerio Mikale seja a bola da vez.

PACIÊNCIA – Em casa, o Inter fez um primeiro tempo capenga, melhorou na etapa final, largou na frente com um golaço do diferenciado D'Alessandro, levou o empate do Caxias e adiou a tão importante primeira vitória no Gauchão. Pelo que se viu, o time do técnico Antônio Carlos Zago segue doente, precisando de medicação e de muita paciência do seu povo.

FRACASSO – Longe do que seu torcedor espera, o Brasil-Pel beijou a lona, outra vez, agora para o Veranópolis, e precisará fazer força para entrar nos trilhos. Parece que a direção do Xavante, se quiser fazer bonito na Segundona, vai ter que ir ao marcado.

