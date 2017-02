Guerrinha: "Enfim uma goleada colorada"

Coluna do Guerra 23/02/2017 | 08h00 Atualizada em

Após algumas atuações preocupantes, o Inter deu uma boa melhorada, goleou o Oeste por 4 a 1, subiu mais um degrau na Copa do Brasil e mostrou algumas coisas boas.

Uma delas foi a estreia do menino Léo Ortiz, que aproveitou bem a chance.

A outra ficou por conta de Brenner, que marcou mais dois gols e firma cada vez mais sua vaga no titular.

Não vale nada – Só com reservas e meninos, o Inter enfrenta o Criciúma, logo mais, pela Primeira Liga, num jogo que não mexe na tabela e tem apenas uma serventia: observar jogadores quase desconhecidos. Talvez, com um pouco de sorte, o técnico Antônio Carlos Zago possa descobrir alguma coisa para fazer parte do grupo na temporada que não começou bem.

Fumaça – O Grêmio anunciou a contratação de Lucas Barrios. Mesmo que não seja um jovem, que esteja na reserva da reserva do Palmeiras e que tenha salário acima do comum, certamente os dirigentes e a comissa técnica do Tricolor sabem o que estão fazendo.

Recado – Aparentemente bem mais motivado do que estava, o argentino Lucas Pratto começou muito bem no São Paulo e dá mostras de que vai ser um acréscimo no Morumbi. Pelo início, o gringo se candidata a ser goleador da temporada no futebol brasileiro.

Perguntinha

O que se pode esperar do Inter hoje?

Leia outras colunas do Guerrinha



*Diário Gaúcho