Guerrinha: "Inter contra o Xavante e o jejum de vitórias no Gauchão"

Aumentou a obrigação. Após um meio de semana proveitoso, o Inter retoma a caminhada no Gauchão, neste sábado, no Beira-Rio, quando enfrenta o Brasil-Pel precisando somar os primeiros três pontos, acabar com o jejum e começar a encaminhar a classificação.

Além da necessidade, o jogo serve, acima de tudo, para o técnico Antônio Carlos Zago ficar mais perto de definir seus titulares para os desafios que estão cada vez mais próximos.

Ajustes

Vale mais do que parece. Também neste sábado, em Gravataí, o Grêmio, provavelmente com o que tem de melhor, faz um jogo de muita importância.

Encara o Cruzeiro, com a chance de fazer mais três pontos e, acima de tudo, chegar mais perto do futebol que o torcedor quer ver, para poder sonhar alto na Libertadores.

