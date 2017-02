Guerrinha: "Tricolor tem as honras de favorito neste domingo"

Coluna do Guerra 18/02/2017 | 08h01 Atualizada em

Pode acabar em liderança. Neste domingo, no fim da rodada e outra vez na Arena, o Grêmio recebe o São José, que ainda não entrou nos trilhos neste Gauchão. Claro que não existe jogo jogado, mas o Tricolor tem as honras de favorito e todas as chances de vencer.

Pepino

É proibido adiar. Também neste domingo, no Vermelhão da Serra, o Inter, ainda sem saber o que é comemorar três pontos neste Gauchão, visita o Passo Fundo, que começa a ficar assustado com o castigo da queda e vai fazer do jogo uma final de Copa do Mundo.

Mesmo longe da bola que se imaginava, o time do técnico Antônio Carlos Zago não tem o direito de voltar para casa sem a vitória, tudo para subir na classificação e começar a respirar melhor.

A piada do Guerra

Sempre atenta ao mercado de trabalho, Mabel encontrou um anúncio no jornal com vaga de emprego.

Não perdeu tempo: mandou uma mensagem de texto, via celular, para a empresa.

— Como faço para concorrer a um lugar neste emprego?

Minutos depois, recebeu a resposta do encarregado, também pelo telefone.

— Posso lhe fazer algumas poucas perguntas?

— Claro — respondeu a desempregada.

— Com o que você já trabalhou? — questionou o funcionário.

E ela lascou:

— Artesanais.

O funcionário voltou a carga:

— Plástico ou madeira?

E a Mabel não se fez de rogada:

— Desculpe, escrevi tudo junto.

