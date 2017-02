Guerrinha: "Zago começa a ser visto com desconfiança pela torcida"

Coluna do Guerra 14/02/2017 | 08h00 Atualizada em

É hora de botar a mão na massa. Quem viu o Inter jogar pouco, só empatar com o Caxias e completar mais uma rodada sem vitória no Gauchão, certamente já descobriu que o caminho não será nada fácil em 2017.

Mesmo sem muito tempo para treinar, o técnico Antônio Carlos Zago, que já começa a ser visto com desconfiança por alguns torcedores, terá de achar um jeito de equilibrar o time, fazendo trocas de peças e deixando de insistir com o que não deu certo até agora.

Regularidade – Mais uma bela atuação. Além do golaço, aparecendo como elemento surpresa, o baixinho Ramiro, que já havia feito muito bem o seu papel na derrota contra o Caxias, agradou em cheio diante do Passo Fundo.

Pelo que tem feito desde que foi eleito titular pelo técnico Renato Portaluppi, o jogador virou um dos nomes mais importantes do Grêmio.

Guilhotina – É a lei da bola. Após três jogos, três derrotas e situação delicada na tabela, a direção do Ypiranga demitiu o técnico Carlos Moraes.

Com a troca, os homens que mandam no Colosso da Lagoa esperam uma reação do vestiário e um fim da tortura.

Redondo – Está bem arrumadinho. Mais uma vez, agora no empate contra o Inter, no Beira-Rio, ficou provado que o Caxias está muito bem montado e com cara de que chegará bem colocado nesta fase de classificação. Méritos ao técnico Luiz Carlos Winck.

Perguntinha

Não está na hora de benzer o vestiário gremista?

Leia outras colunas do Guerrinha



*Diário Gaúcho