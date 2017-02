Maurício Tonetto: "Uma semana só de preparação para o Gre-Nal"

Paixão Colorada 28/02/2017 | 08h01 Atualizada em

Depois da maratona de um jogo a cada três dias, o Inter tem a semana cheia para treinar. E justamente a semana Gre-Nal. Amparado por resultados positivos, Antônio Carlos Zago poderá colocar na Arena um time em condições de não perder para o Grêmio. Vejam bem: não falo em ganhar. Quem apostaria seu dinheiro nisso? Ninguém, em sã consciência, discordará de que a máquina tricolor é amplamente favorita. O Rei de Copas nem deveria usar os titulares contra uma equipe de Série B. Mas, mesmo assim, ao que tudo indica, Renato vai com força máxima.

Em desvantagem, Zago precisa armar uma estratégia para parar o trio de ouro Bolaños, Luan e Barrios e, quem sabe, arrumar um golzinho numa bola parada ou num contra-ataque. Espero que os portões do Beira-Rio fiquem bem fechados nesta semana. O interesse todo está longe, no Humaitá, onde vive o badalado pentacampeão do Brasil.

Este pode ser o Gre-Nal de três jogadores renegados pela torcida colorada. O primeiro é Paulão. Talvez seja sua última partida como titular, pois Victor Cuesta desembarca em Porto Alegre amanhã e, assim que tiver condições legais, farda. Paulão tem no clássico uma oportunidade ímpar de se superar e recuperar um naco da credibilidade que um dia teve conosco.

O outro é William, que, depois da nota em que se declarou para a Europa, recebeu uma chance que poucos teriam de se declarar a um clube da grandeza do Inter. E, por fim, Brenner, que, apesar de ser o goleador colorado na temporada, ainda não ostenta a grife de um Lucas Barrios, tampouco de um Pedro Rocha.

