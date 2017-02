Pedro Ernesto: "Brasil: o país da eterna bagunça"

Coluna do Pedro 28/02/2017 | 08h01 Atualizada em

Nada no Brasil é um primor. Mas o futebol consegue ser ainda pior. Vejam o caso do Rio de Janeiro. Sete mil pessoas em dois jogos de semifinal da Taça Guanabara, uma disputa histórica e tradicional. Até ontem, não se sabia onde será o jogo final. Espero que no Engenhão. Mesmo sendo um estádio difícil de chegar, pelo menos fica na cidade do Rio de Janeiro e tem capacidade para receber um grande jogo.

O reformado Maracanã, que custou uma fortuna aos cofres públicos, está abandonado e apodrecido. Dinheiro do povo que é jogado no lixo mesmo que sejamos uma nação miserável, sem saúde, educação e segurança. Eterna bagunça.

Será que terá fim?

Instalações olímpicas

Sugiro que os responsáveis pelo abandono das instalações olímpicas sejam presos, seja lá quem for. O que estão deixando acontecer é criminoso. Instalações que deveriam ser utilizadas por escola públicas estão abandonadas. Não temos responsáveis? Isso me lembra o Rio Grande do Sul, que construiu uma dívida histórica e ninguém foi responsável. Só no Brasil acontece isso. Em outro lugar, estariam na cadeia.

Leocir

Saiu Paulo Porto e entrou Leocir Dall'Astra. Não gostei da demissão do primeiro, mas, ao menos, tiveram uma boa reposição. Achei a primeira entrevista do novo contratado muito para baixo. Lembra os problemas que tem pela frente, mas esquece que foi chamado porque os problemas existem. Time que lidera o campeonato não troca de treinador.

