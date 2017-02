Pedro Ernesto: "Inter apresentou novidades importantes"

Coluna do Pedro 03/02/2017 | 08h10 Atualizada em

O jogo contra o Brasil-Pel, pela Primeira Liga, mostrou novidades importantes para o técnico Antônio Carlos Zago. A que mais empolgou foi o volante Charles. Muito movediço, tem passe qualificado e consegue formar com Rodrigo Dourado uma linha de volantes aceitável.



O lateral Junio também foi uma bela surpresa. O centroavante Brenner marcou um gol e pode evoluir. Ainda tem Carlos e Carlinhos, que estão chegando. Parece que o Inter começa a remontar seu time.

O que se viu na quarta-feira no Beira-Rio, contra o Brasil-Pel, foi uma equipe com a bola mais trabalhada, como quer seu treinador. Tudo ainda é começo, mas as noticias são boas.

Libertadores

O Botafogo fez um grande primeiro tempo contra o Colo-Colo e abriu vantagem de dois gols. Só que acabou vitimado pela preparação física. Parou no segundo tempo e sofreu um gol. O que complica o jogo da próxima quarta, lá no Chile. O Atlético-PR conseguiu ganhar por 1 a 0 do Millonarios, com Grafite fazendo o gol, de pênalti. Também vai para o jogo da volta com dificuldade. Mas ninguém deveria esperar barbada.

Regras do futebol

A Fifa promete mudanças e, sobretudo, tenta colocar auxílio de vídeo para tirar dúvidas em lances importantes. Se deu conta de que deverá acionar esse recurso só em lances muito importantes. O que ainda não se deu conta é de que lance polêmico se faz com TV ou sem. Sou muito cético com essas alterações. O futebol vive bem sem elas.

*Diário Gaúcho